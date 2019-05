"Mi s-a parut ca eu am plecat cand am hotarat eu, dupa indeplinirea misiunii profesionale. Spun ca am plecat onorant, la pensie, in momentul incheierii mandatului, iar nu cand au vrut politicienii care incercau sa exercite influentele in justitie. Am plecat pe usa din fata, iar el... Nu mi s-a parut ca a plecat pe usa din fata. A plecat cu o cerere de revocare si cu o cerere de demisie, pe acolo pe unde stapanii sai politici au hotarat ca trebuie sa iasa…", a declarat Lazar la Realitatea TV, intrebat in legatura cu faptul ca el si fostul ministru al Justitiei au plecat din functii aproape simultan.

Duminica dimineata, Tudorel Toader a reactionat, facand referire la demersurile pentru revocarea lui Augustin Lazar.

"Alta simpla precizare! Interesanta afirmatia lui Augustin Lazar care spune ca "am plecat cand am vrut eu"/ a se citi de la Ministerul public! Care sa fi fost motivele de refuzare a propunerii MJ, in sensul sesizarii CCR cu un conflict juridic de natura constitutionala, conflict rezultat din refuzul Presedintelui de revocare a Procurorului general?

PS:

- motivele revocarii, suficiente prin continutul lor, au fost mentionate in propunerea de sesizare a CCR;

- exista jurisprudenta constitutionala, in sensul obligatiei de revocare;

- MJ nu putea sa sesizeze direct CCR!", scris Toader pe Facebook.