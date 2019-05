Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a votat, duminica, pentru "o Uniune Europeana puternica, in care vocea comunitatii maghiare se va auzi".

"Am votat pentru o Uniune Europeana puternica, in care vocea comunitatii maghiare se va auzi, avem nevoie de o reprezentare puternica. Am votat pentru o prezenta solida in Parlamentul European. La fel, am votat si la referendum si recomand tuturor cetatenilor cu drept de vot sa mearga la urne si sa voteze, fiindca astazi este ziua in care nu putem fi nici obositi, nici dezamagiti, trebuie sa fim prezenti la vot. Recomand fiecaruia sa mearga si sa voteze la europarlamentare", a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a votat dupa ora 10.00, la sectia de votare amenajata in sediul Primariei comunei Carta din judetul Harghita, scrie News.ro.