Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la iesirea de la vot, ca prezenta ridicata la urne dovedeste ca exista interes pentru aceste alegeri.



"Vad ca este o participare numeroasa si acest lucru ma bucura pentru ca inseamna ca este interes pentru aceste alegeri, pentru Parlamentul European, care au un rol important si vor avea un rol si mai important pe masura ce fiecare va intelege ca deciziile care se iau in forurile europene ne afecreaza viata noastra a romanilor de zi cu zi.

Am votat cu convingerea ca cei care ne vor reprezenta din partea partidului pe care il conduc vor merge acolo cu gandul clar de a reprezeenta interesul Romaniei, de a apara interesul Romaniei, de a face Romania sa fie o voce respectata, sa faca parte din grupul celor care iau decizii si sa nu fie capana acum una dintre tarile care au urmat ce au decis altii. (...) Acolo este un loc in care conflictele si luptele dintrele gripurile parlamentare se transeaza in favoarea celor mai buni, care stau sa lupte", a mai declarat Tariceanu, conform News.ro.

Presedintele Senatului a votat doar pentru alegerile europarlamentare, nu si pentru referendum.

"Pentru referendum nu am votat, deoarece pentru masurarea popularitatii presedintelui sunt modalitati mai putin costitsitoare decat un referendum", a mai spus Tariceanu.