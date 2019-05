Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, sambata, ca sunt semnale referitoare la deficiente cu privire la organizarea alegerilor europarlamentare de duminica si mai multe cazuri de posibile fraude, context in care a facut apel la autoritati sa informeze cetatenii cu privire la scrutin, dar si la Politie si Jandarmerie.

"Avem semnale pe site-ul PNL oprestefrauda.ro privind numeroase deficiente, unele majore, in ceea ce priveste organizarea scrutinului de duminica. Principala problema care ne-a fost semnalata este cea legata de adresa sectiei de votare in care este arondata persoana care doreste sa-si exprime votul. Din cauza restrictiei impuse in lege privind obligatia de a vota in localitatea de domiciliu doar la sectia de votare arondata si din cauza modificarilor si schimbarilor aparute peste noapte in ceea ce priveste adresele sectiilor de votare la care sunt arondati cetatenii, multe persoane ne-au semnalat faptul ca nu stiu astazi unde trebuie sa mearga ca sa voteze", a spus Danca, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

El a indicat ca la adresa registrulelectoral.ro oamenii pot afla sectia de votare la care pot merge

Danca a facut apel la cetatenii cu initiativa care doresc o participare la scrutinul pentru alegerile europene si la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis sa ajute la informarea celorlalti cetateni.

"Facem apel la primari, la administratorii de bloc si la orice cetatean care poate ajuta in acest sens sa afiseze la fiecare scara de bloc adresa sectiei se votare la care este arondata strada respectiva. Solicitam primariilor, autoritatilor publice locale sa ia toate masurile si sa informeze cetatenii cu privire la aceste sectii de votare", a spus purtatorul de cuvant al PNL.

El a prezentat o "chichita" care ar putea obstructiona rezultatul votului

"Cetatenii trebuie sa stie ca dupa ce solicita buletinul de vot pentru alegerile europene si cele doua buletine de vot pentru referendum, dupa exprimarea votului, trebuie sa semneze pentru prezenta la vot, altfel nu este luat in considerare votul la prezenta. Facem apel la cetateni sa fie atenti si sa semneze dupa exprimarea votului listele pentru referendum acolo unde apare numele lor", a aratat Ionel Danca.

Liberalul a sustinut ca aceste probleme indica faptul ca "autoritatile responsabile de buna organizare a scrutinului de duminica inca de la inceput si-au dorit boicotarea acestui scrutin, in special in ceea ce priveste referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis".

"Facem un apel catre Politie si Jandarmerie, pentru ca avem numeroase sesizari privind tentativele de frauda, abuzurile comise in ceea ce priveste exprimarea votului", a afirmat Danca.

El a prezentat mai multe cazuri de posibile fraude, intre care se numara cel al medicului din localitatea Botosesti Baia, din judetul Dolj, unde primarul i-a cerut adeverinte false pentru urna mobila.

"Am depus deja denunt la politie pentru acest abuz", a spus Danca

Liberalul a afirmat ca la Craiova angajatii companiilor din subordinea primariilor sunt amenintati ca daca vor vota la referendum vor fi dati afara. De asemenea, el a sustinut ca in cartierul Craiovita, duminica, vor fi adunati angajatii de la Regia de salubritate si vor fi instruiti sa nu voteze la referendum. El a sustinut ca acelasi lucru se intampla si la Compania de apa si a precizat ca acest lucru este o fapta penala.

Danca a dat exemplu si judetul Giurgiu, unde angajatii din companiile din sectorul energetic controlate de ALDE trebuie sa fie pregatiti pentru deplasare in judet in ziua votului pentru a face campanie.

"ALDE, acest PSD mai mic, foloseste aceleasi tehnici si aceleasi instrumente de santaj si de frauda electorala invatate de la fratii lor mai mari din PSD si ei vor avea aceeasi soarta, nu vor scapa nepedepsiti", a spus Danca.

El a prezentat si cazuri din comuna Piatra, judetul Teleorman si Slatina, judetul Olt, unde oamenilor li se promite 100 de lei pentru un vot pentru PSD si sa nu voteze la referendum.

Ionel Danca a mai spus ca exista si angajatori de stat sau privati care de "teama pierderii unor sinecuri primite de la PSD" obstructioneaza exprimarea votului de catre angajatii lor. El a indicat ca la Beius angajatilor unei companii li s-au retinut cartile de identitate, la Caras-Severin si Isalnita li se promite angajatilor 100 de lei pentru un vot pentru PSD.

"Este o fapta penala mituirea electorala", a spus purtatorul de cuvant al PNL.

El i-a solicitat ministrului Educatiei demiterea inspectorului scolar din Suceava care a amenintat un director de scoala.