Alianta 2020 USR PLUS a organizat ultimul miting electoral in parcul Izvor. Alaturi de candidatii Aliantei a fost si Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European.

"Am ajuns la finalul campaniei pentru alegerile europene. In ultimele 10 saptamani am fost in strada aproape in fiecare zi. Am inteles ca Romania este mult mai buna. Mai frumoasa si mai intensa decat tot ceea ce vedem noi in fiecare zi la televizor. Povestea noastra a inceput in Bucuresti, in 2015, dupa tragedia de la Colectiv. La conducerea statului a venit cel mai onest si competent guvern pe care l-a avut Romania dupa ‘89. In 2016, tot in Bucuresti a inceput si povestea USR. Pentru prima data dupa Revolutie un partid plecat din strada, din randul oamenilor obisnuiti, reusea sa intre in Parlament si sa devina a treia forta politica a tarii. In februarie anul acesta, tot la Bucuresti, noi, USR si PLUS ne-am unit si am creat Alianta 2020. Pentru ca obiectivul nostru este ca pana la finalul anului viitor aceasta Alianta sa dea Romaniei: Presedintele, Primarul Bucurestiului si Premierul. Am facut aceasta Alianta pentru ca am vrut sa le dam oamenilor decenti din Romania o alternativa care sa se bata de la egal cu PSD si cu PNL. O alternativa care poate sa castige alegeri si poate sa guverneze altfel decat au facut-o PSD, USL (nu uitam!) sau ALDE. De-asta am intrat noi in politica, pentru ca ne-am saturat de minciuni si promisiuni neindeplinite. Nu va fie teama! Nu vor reusi sa ne scoata din Europa. Mai sunt doua zile dragii mei! Si vom spune raspicat: Locul Romaniei este in Europa!”, a transmis presedintele USR Dan Barna, co-presedintele Aliantei 2020 USR PLUS, prin intermediul unui comunicat.

De asemenea, la mitingul Aliantei 2020 USR PLUS au fost proiectate mesaje de sustinere de la lideri europeni precum Nathalie Loiseau, La République En Marche, Franta; Nick Donig, NEOS, Austria; Luis Garicano, Ciudadanos, Spania; Nicola Beer, FDP, Germania, si soprana Maria Raducanu.

"Romania a devenit o tara captiva unor politicieni care pun mana pe putere ca sa poata sa fure si sa-si reprezinte interesele. Pentru a repara lucrurile si a reconstrui Romania trebuie sa incepem cu fundatia. Si trebuie, in primul rand sa scapam de hotie si sa scapam de incompetenta. Si pentru asta avem nevoie de justitie. De aceea e important ca pe 26 mai sa nu votam doar pentru Parlamentul European dar si pentru referendum. Dar nu va fi suficient sa punem justitia la locul ei. Va trebui sa ne gandim si la o reforma a Constitutiei daca vrem sa reconstruim Romania, trebuie sa insanatosim tot statul. Vom veni cu o reforma a Constitutiei prin care sa restabilim echilibrul puterilor in stat. Sa fie foarte clar, o mana de politicieni sa nu poata pune mana pe Parlament si sa ameninte Presedintele cu suspendarea si cu demiterea atunci cand Presedintele nu le face pe plac. Avem nevoie de o functie prezidentiala care sa fie un arbitru in stat si care sa joace un rol de echilibru. Romania nu mai trebuie sa fie prizoniera unui om ca Dragnea care isi pune lachei ca sa-si rezolve problemele. Anul viitor va fi momentul in care Romania va scapa de baronii locali. Impreuna cu alegerile locale sa organizam si alegeri parlamentare anticipate. Trebuie sa scurtam agonia Romaniei cu atat cat putem. Pentru ca uniti vom reconstrui Romania. Acesta este proiectul pe care Alianta USR PLUS il propune.", a subliniat presedintele PLUS Dacian Ciolos, co-presedintele Aliantei 2020 USR PLUS.