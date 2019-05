Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, vineri seara, intr-o emisiune la RTV, ca si-ar dori foarte mult ca Rovana Plumba sa fie comisar european. Prezenta in emisiune, Rovana Plumb a fost vizibil emotionata si i-au dat lacrimile.

"Eu va spun ceva. Eu mi-as dori foarte mult ca Rovana Plumb sa fie comisar european, din partea Romaniei. Mi-as dori eu! O sa vedem. Mi-as dori lucrul asta pentru ca am avea, pentru prima data, un comisar din partea Romaniei care nu va uita Romaniei. Nu poti sa mergi acolo, sigur sa lucrezi doar pentru tara ta, dar nici sa lucrezi doar pentru altii, asa cum s-a intamplat. Ciolos, iertati-ma, n-a tinut cont de interesele Romaniei. Si cand a fost ministru al Agriculturii, si cand a fost prim-ministru a facut orice pentru ca subventiile in agricultura sa ajunga la fermieri decat cu 7-8 luni de zile intarziere", a spus Dragnea, potrivit Stiripesurse.ro.

Raspunsul Rovanei Plumb:

"Multumesc mult! Sunt emotionata, in aceasta seara. Sunt onorata de propunerea pe care a facut-o domnul presedinte pentru nominalizarea mea pentru functia de comisar european. Am fost 5 ani de zile in Parlamentul European, iar din 2012 lucrez cu institutiile europene", a adaugat Rovana Plumb, in momentul in care i-a venit randul sa vorbeasca.

Rovana Plumb deschide lista PSD pentru alegerile europarlamentare.