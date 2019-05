"Avem de votat duminica pentru Parlamentul European si sa raspundem la doua intrebari la referendum. Trei buletine de vot de care depinde soarta Romaniei", a spus Monica Macovei.

"Avem de votat duminica pentru Parlamentul European si sa raspundem la doua intrebari la Referendum. Trei buletine de vot de care depinde soarta Romaniei. Impreuna, cele 3 voturi fac alegerea sa fie mai clara ca niciodata: vot pentru Europa si pentru libertate si dreptate sau vot pentru dictatura si intuneric. Absenta de la vot este un vot pentru dictatura. Nu este un act de bravada, cu care sa te mandresti, ca ai lipsit de la vot pentru a sanctiona clasa politica. De data aceasta, prezenta la vot face diferenta intre dictatura si democratie.

Romania trebuie protejata de asaltul politicienilor care vor legi strambe, nedreptate si sa fure fara a fi vreodata condamnati. Romania trebuie protejata impotriva comandantului suprem care ne-a adus in dictatura. Votul la alegerile pentru Parlamentul European si pentru Referendumul impotriva amnistiei coruptilor si impotriva OUG-urilor in materie penala, adica Referendum pentru justitie si anticoruptie, este modul in care noi putem proteja Romania, votand DA la ambele intrebari.

Prezenta redusa la vot si la referendum ar fi un dezastru pentru libertatea noastra si pentru o justitie dreapta", a scris Monica Macovei pe Facebook.