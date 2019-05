Calin Popescu Tariceanu a declarat ca PSD si ALDE vor anunta candidatul coalitiei la alegerile prezidentiale inainte de vacanta de vara.

"Cred ca inainte de vacanta de vara. Intotdeauna consider ca este gresit sa iei decizii la cald, cand e totul infierbantat, fie intr-o parte fie intr-alta. Eu cred ca pierde alegerile si presedintele stiu ca are temeri nu numai actualei majoritati dar are temeri si din partea partenerilor de la USR care ar putea sa vina cu propria formula de candidatura. Cred ca l-ar incurca foarte tare pentru ca risca sa nu intre in turul doi. Daca se va materializa o candidatura din partea USR", a explicat Tariceanu, potrivit Hotnews.ro.

Potrivit acestuia, pe Klaus Iohannis deja il incurca la prezidentiale buna guvernare a PSD-ALDE.

"Eu zic ca il incurca deja, pentru ca noi avem niste realizari concrete, avem un bilant care mie mi se pare foarte important. Haideti sa va dau doua trei cifre: salariile au crescut in momentul de fata cu 44% , salariul minim a crescut cu 51%, pensiile au crescut cu 26% in doi ani de guvernare, credeti ca lucrurile asta nu se vad, oamenii nu le simt? Eu cred ca da. Si putem sa dam exemple numeroase de decizii care au fost luate, va dau exemplul OUG 114 cu care am blocat, am pus capac la preturile pentru energie si am plafonat dobanzile pentru banci. Deci lucrurile astea sunt chestiuni concrete care s-au facut pentru viata fiecaruia dintre noi, pentru viata fiecarui cetatean si oamenii stiu ca le apreciaza", a conchis liderul ALDE.