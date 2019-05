Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca l-a "mahnit" in campania electorala ca "oameni rai" vor sa puna "o piatra grea peste adevar", iar tara sa fie condusa "prin violenta si prin institutii care nu au dreptul sa faca anumite lucruri".

"Cel mai mult m-a mahnit faptul ca niste oameni rai, ca sa fiu elegant, la cel mai inalt nivel, incepand cu Iohannis si terminand cu batausii lui - pe care i-a trimis peste tot in tara dupa candidatii nostri si dupa noi cand aveam mitinguri si intalniri sa timoreze, sa intimideze membrii PSD, oamenii care au de gand sa voteze cu PSD -, pentru ca nu au alt argument. Au vrut si vor in continuare sa introduca in Romania politica batei, politica pietrei, politica bolovanului, vor sa ascunda in continuare adevarul, vor sa puna o piatra grea peste adevar si Romania sa fie condusa prin minciuna, prin violenta, prin institutii care nu au dreptul sa faca anumite lucruri. Toata aceasta galagie, acest zgomot infernal a fost inventat sa acopere un sunet care creste bine si inseamna sunetul cresterii economice, un sunet placut pentru orice ureche. (...) M-am gandit la faptul ca Iohannis si cei care il sustin nu au reusit in al doisprezecelea ceas sa gaseasca o farama de romanism, o farama de suflet, de empatie pentru romani, numai cu jigniri, cu amenintari. El este cel care a initiat din 2017 aceasta campanie, aceasta industrie a urii pe care a generat-o si a alimentat-o", a afirmat Dragnea, la Romania Tv, citat de Agerpres.

El a adaugat ca este si multumit de campania pe care a facut-o PSD, sustinand ca aceasta a fost o campanie "bazata pe dialog si pe comunicare corecta, sanatoasa".

"Campania noastra electorala a fost o campanie bazata pe dialog si pe comunicare corecta, sanatoasa si decenta. Daca sunt multumit de ceva, sunt multumit ca am reusit, impreuna cu colegii mei, ca de cand am preluat conducerea acestui partid sa impunem PSD o politica decenta, de constructie, de respect fata de cetateni. Le-am cerut colegilor mei in aceasta campanie sa nu cedeze si sa nu se lase pacaliti de niciun fel de provocare, fiindca dorinta celorlalti a fost sa intram in scandal, sa facem concurs de injuraturi, sa raspundem la violenta cu violenta. Noi ne-am concentrat pe a incerca sa recuperam o greseala pe care am facut-o de doi ani de zile: nu am comunicat asa cum trebuia in mod sistematic, consecvent tot ce a facut acest partid pentru cetateni in doi ani si jumatate de guvernare", a mai spus Dragnea.