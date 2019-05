Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat vineri, la Giurgiu, ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului.

"Consider ca am facut alegerea corecta sa nu mai stau in PSD alaturi de niste oameni, oamenii lui Dragnea ii numesc, dar nu-s doar ei, cu care numai am absolut nimic in comun. Am vazut cea mai urata campanie din tot ce am prins eu pana acum, cu acuzatii absolut mizerabile, cu comportamente pe care nu le credeam posibile chiar daca in politica am vazut multe lucruri si cu ideea asta ca tot ce e in Europa e rau si noi trebuie sa ne luptam cu strainii, cu toti care ne sunt impotriva, pe care nu credeam sa o traiesc dupa 1 ianuarie 2007. Ma bucur ca am reusit sa conving niste oameni absolut de valoare sa vina alaturi de mine, nu a fost usor. Ma mandresc cu echipa mea, am fost in toata tara, nu am huiduit pe nimeni si nu ne-a huiduit nimeni, am mers pe strada fara jandarmi, fara probleme, nu toata lumea ne iubeste, dar ne-a tratat civilizat. Sunt mult mai optimist acum decat eram la inceputul campaniei pentru ca e foarte greu, aproape imposibil sa faci un partid de la zero in Romania, mai ales pe partea stanga nu a facut nimeni, niciodata, cu mastodontul PSD nu a putut nimeni sa se bata (...)

Acum eu am alte ambitii, am ambitia sa fim al patrulea partid si ne batem cu ALDE pentru aceasta pozitie de al patrulea partid si pentru cineva care participa prima data la alegeri ar fi un rezultat extraordinar pentru ca va mai spun o data: pe dreapta multe partide au fost, dar pe stanga nimeni nu a reusit sa se lupte cu dinozaurul si daca reusim noi, e clar ca se face o spartura importanta", a declarat Victor Ponta, potrivit Stiripesurse.ro.