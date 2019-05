Vineri, premierul a anuntat ca nu va mai vota, intrucat prin ultimele declaratii presedintele a dovedit ca miza este interesul propriu.

"Dupa cum stiti, eram pregatita sa votez la referendum. Nu pentru ca as fi fost de acord cu domnul Iohannis, ci pentru ca sunt un om al dialogului, care a dovedit, de fiecare data, deschidere pentru a asculta argumentele tuturor. Ultimele interventii publice ale presedintelui au aratat ca actiunile domniei sale nu au nicio legatura cu binele romanilor si al Romaniei, ci doar cu interesele politice ale partidului pe care il reprezinta si cu ambitiile sale personale care l-au indepartat total de la rolul sau constitutional! Actiunile partinitoare ale presedintelui Iohannis din ultimul timp denota disperare in speranta ca mai obtine un mandat! Am fost in teritoriu si am vorbit cu oamenii. Romanii s-au saturat de scandal, ura si dezbinare, romanii vor proiecte si solutii. Raman fidela convingerilor mele politice si partidului din care fac parte cu mandrie de 23 de ani si vreau sa le transmit romanilor ca nu voi vota la referendum", a spus Viorica Dancila, potrivit Stiripesurse.ro.

Premierul Viorica Dancila anuntase, miercuri, in timpul unei vizite facute in judetul Bacau, ca va merge duminica la vot si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum.