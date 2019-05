Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis un mesaj la implinirea a 144 de ani de la infiintarea PNL.



"Pe la jumatatea secolului 19, intr-o ceremonie grandioasa la castelul Windsor, Regina Victoria innobila un reputat ofiter englez, Stephen Bartlett Lakeman, care se remarcase pe campul de lupta in Africa, consolidand Imperiul Britanic. A devenit celebru mai ales dupa ce a impus culoarea kaki uniformelor britanice, contribuind decisiv la salvarea de vieti omenesti, pentru ca rosul anterior transforma soldatii in tinte vizibile.

Putini mai stiu azi ca in casa din Bucuresti a lui Stephen Bartlett Lakeman a avut loc, pe 24 mai 1875, nasterea marelui Partid National Liberal, ctitorit de Ion C. Bratianu, Mihail Kogalniceanu, Ion Ghica, Gheorghe Vernescu, Alexandru G. Golescu si altii. Astazi se implinesc 144 de ani de la acel moment maret in istoria moderna a Romaniei, aparitia celui mai important partid din istoria noastra. Faptul ca actul de nastere s-a semnat in casa unui britanic poate fi considerat ca avand o simbolistica aparte: un partid ai carui membri au fost haraziti sa aiba privirea mereu atintita spre Europa si sa faca totul ca Romania sa se integreze deplin in ea.

Prigonit de comunisti, PNL a rezistat si a renascut ca pasarea Phoenix, in decembrie 1989. Nu a avut o istorie usoara nici in ultimii 30 de ani. Mereu au existat lovituri, tradari, tentative de a fi deturnat de la misiunea sa istorica, impingeri ba spre stanga, ba spre dreapta, in numele unor interese de moment. Multi s-au batut sa puna mana pe el si, uneori, au si reusit. Cei care astazi l-au confiscat nu sunt nici macar umbre ale liberalilor adevarati ci niste profitori care s-au cocotat in varf pe memoria miilor de vieti curmate de temnitele comuniste. Martirii liberali care au murit pentru drepturile si libertatile romanilor se intorc in mormant cand vad cum epigonii de astazi le-au vandut pentru un pumn de galbeni.

Din PNL-ul in care eu am intrat in decembrie 1989 nu a mai ramas decat numele. Un nume glorios, dar un prezent deplorabil.

Cred, insa, ca liberalismul nu si-a spus ultimul cuvant in Romania, ca vor veni vremuri mai bune si ca mostenirea Bratienilor, a lui Ghica si Rosetti va renaste iar din cenusa.

La multi ani, PNL, simbol caruia i-am daruit cei mai frumosi ani ai vietii mele si pe care nu am sa incetez vreodata a-l iubi, cu bune si rele!", a scris Tariceanu pe Facebook.