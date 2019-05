"La fiecare injuratura de-a lor, noi am construit o scoala, la fiecare injuratura de-a lor, noi am construit un spital", a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea.



"Sunt multumit de faptul ca, de cand am preluat guvernarea, PSD a reusit sa faca o altfel de politica. In loc sa cadem in capcana discursului injurios, violent, sa divizam, sa instigam, am fost preocupati sa aplicam programul de guvernare, sa facem lucruri bune. La fiecare injuratura de-a lor, noi am construit o scoala, la fiecare injuratura de-a lor, noi am construit un spital.

In campanie electorala nu am vorbit cu putere si cu tarie despre autostrazi pentru ca stiam un lucru: toate procedurile sunt blocate, adica neincepute, documentatii neincepute sau nefinalizate si foarte multe piedici birocratice si de la niste ONG-uri de mediu care blocau orice intentie de a face o autostrada pentru ca identificau pe undeva pe traseu ba o pestera cu lilieci, ba nu stiu care broasca albastra", a mentionat social-democratul, citat de adevarul.ro.