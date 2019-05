Victoria-Gabriela Mazare, mama lui Radu Mazare, a vorbit la Antena 3 despre situatia in care se afla fiul sau si modul in care se "se menajeaza reciroc".



"Nu e usor sa mergi sa-ti vezi copilul in situatia respectiva, mai ales ca il cunosc foarte bine, stiu foarte bine ce a facut, ca e nevinovat, ca a fost condamnat asa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut sa arat niciun moment sentimentele pe care le am pentru ca stiu ca l-as fi facut sa sufere. Am doua operatii pe cord, am un stimulator la inima, va dati seama cum este si in ce stare ma simteam, iar dorinta lui cea mai mare este sa nu sufar, sa nu patesc ceva. Cred ca ne-am menajat reciproc.

El a zambit si mi-a spus ca trece cu bine, ca suporta usor si sa nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am incurajat si i-am spus ca impreuna, ceea ce este adevarat, el, cu mine si cu fratii sai, vom trece peste acest episod", a spus mama fostului edil, citata de adevarul.ro.