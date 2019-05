Ordonanta de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila joi, in secret, asa cum s-a intamplat si cu alte acte normative dezastruoase pentru economie si pentru romani, este dovada ca PSD si ALDE se pregatesc pentru situatia in care toti administratorii se vor retrage si reprezinta un nou pas in directia nationalizarii pensiilor private. Uniunea Salvati Romania condamna ferm modul in care Guvernul Romaniei actioneaza in domeniul pensiilor private obligatorii, desi este vorba de 7,25 milioane de romani care contribuie si de peste 11 miliarde de euro fonduri acumulate.



"«Pensiile administrate privat vor ajunge administrate… de stat! Guvernul Dancila urmeaza sa scoata de pe piata toti administratorii privati din Pilonul II de pensii si sa puna statul sa ne administreze fondurile acumulate. Acesta e un efect intentionat al OUG 114/2018. Stiti vreun exemplu de buna administrare a fondurilor private de catre stat, in Romania, in ultimii 30 de ani? Ulterior, nimic nu va impiedica Guvernul sa dea o noua ordonanta prin care toate activele din Pilonul II sa fie transferate la Pilonul I si, astfel, sa se piarda definitiv», a declarat deputatul Cristian Seidler, membru in Comisia de munca a Camerei Deputatilor. «Este clar ca Guvernul vrea sa puna cruce Pilonului II de pensii si ca nu este interesat de un sistem sustenabil pe termen lung, ci numai de acoperirea temporara a golului de la bugetul de stat din care se fura masiv. Banii din Pilonul II sunt banii romanilor si ceea ce face Guvernul echivaleaza cu o crestere a impozitelor si a taxelor», a declarat si deputatul USR Claudiu Nasui, membru in Comisia de buget-finante a Camerei Deputatilor. Ordonanta de Urgenta adoptata astazi de Guvernul Dancila da dreptul unei institutii publice – Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, controlat de Autoritatea de Supraveghere Financiara – sa preia administrarea activelor acumulate in conturile individuale de pensii private din Pilonul II. Actul normativ a fost adoptat fara dezbatere publica si fara ca macar sa fie trecut pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. «Desi institutiilor private li se impun conditii drastice referitoare la capitalizare, motiv pentru care se vor retrage de pe piata din Romania, nu aceleasi standarde se vor aplica institutiei publice care va efectua, teoretic, buna administrare a banilor nostri. Care e contributia ALDE la aceasta decizie? Se laudau ca sustin Pilonul II de pensii, dar sunt complici, ca de fiecare data, cu PSD», a mai declarat deputatul USR Cristian Seidler. USR solicita Guvernului Romaniei sa nu nationalizeze pensiile private ale romanilor. Pilonul II de pensii reprezinta singura sansa a multor romani la o pensie decenta, mai ales in conditiile in care sistemul public se confrunta cu probleme tot mai mari, populatia Romaniei scade dramatic, iar raportul pensionari-angajati creste constant. USR sustine mentinerea Pilonului II de pensii, concomitent cu eliminarea pensiilor speciale si respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii", se arata intr-un comunicat USR.

