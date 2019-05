Senatorul PNL, Florin Citu, a realizat lista persoanelor care au contribuit la "furtul" pensiilor private, referindu-se la o ordonanta de guvern data joi, care permite unei instituţii publice controlate de ASF să preia administrarea activelor acumulate în conturile individuale de pensii private din Pilonul II.





"Romani care fura de la romani.

Exact acum un an va spuneam ca Dragnea o sa va fure banii din pensiile private. Am avut dreptate. Inca o lectie pentru trompetele sinecuriste ale PSD-ului.

Ieri la ordinul lui Dragnea guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pune cruce administrarii private a pensiilor in Romania.

Mai mult ASF este partasa la acest jaf. Ce “analiza” a facut ASF de a fost de acord sa reduca cerintele de capital social TOCMAI pentru investitii in proiectele PPP ale guvernului? Acest tip de investitii, cu grad mare de risc de FALIMENT, cer mai mult capital nu mai putin. Mai ales cand este vorba de un guvern fara experienta in acest domeniu. Conducerea ASF va da un raspunS in Parlament!

Am decis ca e momentul sa ii facem sa raspunda pentru asta.

Nu credeam ca voi face acest lucru vreodata. Astazi deschid public o lista cu persoanele care v-au confiscat banii din pilonul II de pensii.



Liviu Dragnea

Darius Valcov

Eugen Teodorovici

Viorica Dancila

Viorel Stefan

Cristian Socol

Dan Armeanu

Leonard Badea

Olguta Vasilescu

Marius Budai

Lista ramane deschisa

Toti cei de pe lista au incalcat aproape un sfert din codul penal. Faptele lor fiind agravante pentru ca au premeditat acest jaf.

In primele zece zile dupa preluarea guvernarii de PNL, toti cei de pe lista vor primi plangeri penale.

Locul lor este alaturi de Dragnea, la puscarie.

In PNL, mai multe departamente lucreaza pentru a creea o asociatie formata din cei 7 milioane de pagubiti ca acestia sa-si recupera prejudiciul.

Ma adresez acum celor 7 milioane de beneficiari ai pilonului II de pensii.

Duminica mergem la VOT! Nu uitati ca PSD v-a furat banii de pensii", a scris Florin Citu pe Facebook.