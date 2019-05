Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00.



Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles.

Tot in aceasta perioada, alegatorii au fost informati si cu privire la referendumul national consultativ convocat de presedintele Klaus Iohannis pe teme legate de Justitie. Cetatenii cu drept de vot urmeaza sa-si spuna parerea pe temele propuse de seful statului tot duminica.

Conform legislatiei in vigoare, dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum si prin intermediul unor vehicule special amenajate.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, sambata, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. El dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe sediul sectiei de votare, potrivit prevederilor legale, scrie Agerpres.

Duminica, activitatea biroului electoral al sectiei de votare incepe la ora 6,00, iar sectiile de votare se vor deschide la ora 7,00, alegatorii putand sa isi exercite dreptul de vot pana la ora 21,00.

In ziua votarii, intre orele 7,00 - 21,00, sunt interzise comercializarea si consumul bauturilor alcoolice in spatiul de protectie al sectiei unde se desfasoara alegerile.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii.

Prezentarea sondajelor la iesirea de la urne, interzise in ziua votarii

In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor la iesirea de la urne, inainte de incheierea votarii.

Pentru cele doua scrutine de duminica alegatorii vor primi trei buletine - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum. Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia.

Alegatorii voteaza in aceleasi sectii, in acelasi interval de timp, intre orele 7,00 - 21,00, cu aceleasi stampile cu mentiunea "VOTAT", pe buletine de vot separate - unul pentru alegerile europarlamentare si cate unul pentru fiecare intrebare a referendumului.

La referendum, cetatenii sunt chemati sa se pronunte prin "Da" sau "Nu" cu privire la urmatoarele intrebari:

1. ''Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?''

2. ''Sunteti de acord cu interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare si cu extinderea dreptului de a ataca ordonantele direct la Curtea Constitutionala?''.

In cursa electorala pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si 3 candidati independenti.

Au depus liste pentru Parlamentul European - PSD, Alianta 2020 USR PLUS, Partidul Pro Romania, UDMR, PNL, ALDE, Partidul PRODEMO, PMP, Partidul Socialist Roman, Partidul Social Democrat Independent, Partidul Romania Unita, UNPR, Blocul Unitatii Nationale - BUN. In competitie sunt si trei candidati independenti - Gregoriana-Carmen Tudoran, George Nicolae Simion si Peter Costea.

Peste 18.000.000 de cetateni cu drept de vot sunt asteptati duminica la urne. Pentru cele doua scrutine vor fi organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul national, in strainatate cetatenii romani putand sa voteze in 441 de sectii.