Liviu Dragnea a declarat joi seara, la Antena 3, ca a auzit un zvon potrivit caruia cineva „ar vrea sa incerce o frauda la softul de numarare” a voturilor, fara a preciza la cine se refera.



"Am auzit un zvon, dar nu cred in el, pentru ca nu cred ca au cum. Ar vrea sa incerce o frauda la softul de numarare, dar nu cred ca au cum", a spus Dragnea, citat de News.ro.

Presedintele PSD a precizat ca a trimis la toate organizatiile partidului indicatia ca reprezentantii PSD in birourile electorale judetene, cat si in sectiile de vot sa-si ia procesele-verbale in copie, sa le aduca la sediile de partid.

"Sa aiba o copie ai nostri pentru orice eventualitate. Nu cred ca se va intampla asta, dar mai bine sufli si-n iaurt", a mai afirmat Liviu Dragnea.