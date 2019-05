Presedintele Klaus Iohannis sustine ca "romanii s-au saturat de aruncatul de laturi in politica si crede ca vor veni tot mai des politicieni cu discurs politic".



"Eu nu cred ca trebuie sa ne speriem de tabere politice si oameni care au pareri foarte diferite. Nu trebuie sa ne speriem ca societatea civila a devenit activa si nu trebuie sa ne temem de aceasta situatie.

Eu cred ca ar trebui sa ne speriem de altceva: faptul ca nu ducem aceste chestiuni spre o dezbatere de idei, noi reusim doar sa ne certam. Este nevoie de o dezbatere, care poate sa fie si in termeni mai duri, dar cu un rezultat final. Eu m-as feri de o societate de tip unificator comunist, acolo unde toata lumea avea un viitor de aur, insa n-a fost sa fie.

Ceea ce imi displace este tenta unor politicieni de a cobori dezbaterea si atacul politic foarte mult. Una este sa acuzi politic. Eu acuz politic pentru ca PSD a ratat guvernarea si din partea cealalta vine unul si spune ca presedintele este mut. Cu asa ceva nu vii in politica, cu asa ceva te duci la cancan.

Tare mi-ar placea sa am o dezbatere politica cu adversarii, dar ce pot sa discut cu unii pe care ii acuz politic, iar ei imi raspund jignindu-mi persoana. Eu pot sa traiesc cu asta, dar nu ne ajuta deloc in dezbaterea politica. (...) Eu cred ca romanii s-au saturat de aruncatul de laturi in politica si cred ca vor veni tot mai des politicieni cu discurs politic, nu cu limbaj de mahala.", a spus Klaus Iohannis, porivit Stiripesurse.ro.