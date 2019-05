Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca nu va vota la referendum si va striga tare in sectia de votare ca nu doreste buletine de vot pentru referendum.



"Klaus Iohannis a organizat o mascarada de referedum si are pretentia sa facem toti pe prostii si sa mergem sa i-l votam? Referendumul nu are nicio finalitate. Indiferent cum voteaza oamenii sau nu voteaza, rezultatul este acelasi si nu are nicio finalitate. Si eu, daca ma intrebati, nu cu de acord cu OUG pe justitie, dar nu ne pot spune noua ca la noi nu este bine, dar la ei cu Pruna a fost bine.

Eu una voi vota doar la alegerile europarlamentare si voi spune tare in sectia de vot ca nu doresc buletinele de vot pentru referendum", a spus Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3, citata de Stiripesurse.ro.