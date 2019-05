Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus ca va merge duminica la vot, dar a mentionat si ca este un om de echipa, chiar daca anul trecut l-a criticat liderul PSD.



"Voi merge duminica la vot, cu siguranta imi voi exercita acest drept cetatenesc. Voi vedea ce se intampla acolo, pentru ca am atatea probleme la Primaria Capitalei, sunt atat de impovarata incat nu am avut timp sa ma gandesc exact. Dar promit ca ma voi deplasa la o sectie de votare

Sunt un om de echipa si chiar daca anul trecut am semnalat anumite neimpliniri ca primar general si ca cetatean al municipiului Bucuresti, am facut-o din dorinta de a duce la bun sfarsit o misiune pe care impreuna le-am luat. (...) E adevarat, intotdeauna, in discursul public pot sa existe si reprosuri. Importanta este buna credinta cu care mi-am intemeiat reactiile anul trecut. (...) Acum apreciez ca avem o cu totul alta colaborare, se incearca a se corecta intarzierile de anul trecut", a declarat Gabriela Firea, potrivti Stiripesurse.ro.