Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai ii transmite un mesaj liderului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care va participa vineri la mitingul electoral USR-PLUS din Capitala.



"Draga Guy,

Inteleg ca te pregatesti sa fii prezent la o manifestare electorala a unei aliante politice de tip neo-populist, a carei lista de candidati la alegerile europene este condusa de o persoana care a purtat in tinerete uniforma odioasa a Securitatii lui Ceausescu. Cel care conduce astazi lista a avut drept misiune sa o supravegheze pe Doina Cornea, cel mai proeminent dizident anti-comunist al anilor 1980. In toate culturile politice exista convingerea ca cineva care a imbracat uniforma unui serviciu de securitate o va purta toata viata, pe fata sau in ascuns. Vei veni la Bucuresti pentru a-i sprijini pe copiii securistilor nostri sa devina securistii copiilor nostri.

Inainte de a-ti lua biletul pentru Bucuresti, ar fi fost bine sa-mi dai, mie sau colegilor mei, un telefon ca sa-ti povestim cu cine esti pe cale sa bati palma. Intreaga lista a celor pe care planuiesti sa-i sustii geme de odrasle sau discipoli ai politiei politice comuniste. Chiar daca nu judecam niciodata copiii pentru greselile parintilor este bine sa stii ca in Romania avem o vorba: aschia nu sare departe de trunchi!

Draga Guy, ma preocupa mai putin picnicul la care vrei sa participi - am vrut doar sa stii de la mine cu cine vei sta la masa - ci ma ingrijoreaza continua ta campanie impotriva tarii mele.

Cred ca gresesti profund cand te manifesti ca un partizan neconditionat al institutiilor si practicilor represive si cred ca gresesti si mai mult cand refuzi sa vezi gravele abuzuri petrecute in justitia din Romania din ultimii 10 ani.

Nicolai: Ma asteptam sa vad mai multa sensibilitate fata de abuzul de putere din Romania

Noi, in ALDE Romania, staruim sa credem ca libertatea cetateanului are prioritate in raport cu aparatele coercitive ale statului si ca definitia reala a statului de drept pleaca de la calitatea drepturilor si libertatilor individuale, nu de la puterea necontrolata pe care o acumuleaza, incurajati de politicieni populisti, institutiile judiciare si de forta.

Si, Guy, ma ingrijoreaza ca, intr-un interviu din presa belgiana, Emmanuel Macron vorbeste despre viitoarea constructie pe care o are in vedere cu lideri precum Charles Michel, Mark Rutte, Antonio Costa si altii. Nu gasesc numele tau aici. Sau poate ai fost trecut la categoria „si altii”.

Nu o sa ne vedem vineri, dar o sa ne vedem cu siguranta la Congresul nostru de la sfarsitul lui iunie unde noi vom sustine valorile pe care odata le-am sustinut impreuna: demnitatea persoanei umane, libertatea, egalitatea, democratia si domnia legii", a scris Norica Nicolai pe Facebook.