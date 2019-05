Presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, a declarat, joi, ca, prin votul pe care il vor da la alegerile europarlamentare de duminica, romanii isi construiesc destinul pentru urmatorii 10 ani.



Liderul PNL Neamt a explicat ca, incepand cu alegerile europarlamentare, urmeaza un ciclul de alegeri al caror rezultat va fi influentat de fiecare scrutin.

"Votul de la alegerile prezidentiale va crea o emotie si va construi votul de la alegerile locale. Votul de la alegerile locale va defini configuratia politica pentru alegerile parlamentare. Vor urma patru ani fara cicluri electorale. Anul 2024 va avea alegeri prezidentiale, locale, parlamentare si europarlamentare. (...) Alegerile europarlamentare sunt primul pas in aceasta constructie care se pregateste. Lista de candidati pe care ii are PNL este una care defineste oameni bine pregatiti, respectati, care au facut ceva", a precizat, intr-o conferinta de presa, Mugur Cozmanciuc.

Presedintele PNL Neamt a adaugat ca viitorii europarlamentari liberali vor sprijini administratiile locale pentru accesarea fondurilor europene.

"Consideram ca PNL are o lista foarte buna pentru a sustine administratiile locale in constructia axelor financiare 2021 - 2027 si pentru a veni in sprijin direct pentru administratiile locale. Piatra-Neamt si Roman sunt 2 municipii cu administratii liberale, cu un grad de absorbtie a fondurilor europene de peste 150 de milioane de euro, dar au necesitati mult mai mari. Au nevoie de un parteneriat direct la Bruxelles care sa le asigure surse de finantare, fonduri eligibile pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a turismului si a infrastructurii", a mai spus el.

Deputatul a adaugat ca Guvernul care va fi investit in 2020 va putea face o constructie unitara a tarii si va asigura predictibilitate si masuri coerente si concrete pentru dezvoltare, Cozmanciuc precizand ca PNL are resursa umana pentru a asigura o astfel de guvernare.