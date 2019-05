Fostul premier Mihai Tudose a spus ca "ruptura" dintre liderul PSD, Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila este un circ ieftin.



"Nu cred in asa ceva. Asta este un circ ieftin. Nu stiu daca doamna Dancila e constienta ca joaca in piesa asta de teatru. O umanizeaza. Ca daca vezi doamne unii din PSD nemultumiti de Dragnea, atunci vezi ca zic «da, dar avem dialog cu Guvernul. Totusi e important Guvernul iar Vasilica a inceput sa...». Ca sa nu piarda puterea. O umanizeaza pe Dancila sa nu cumva sa i se intample ceva in Parlament.

Exact, pentru asta. Aia care tin cu el sa tina cu el, iar aia care tin cu ea sa tina cu ea. Dupa cum am spus, sunt doua tabere acolo. Tabara lui Dragnea si tabara lui Dancila. Problema e ca Dancila e in tabara lui Dragnea si cu asta basta. Ea este foarte puternica pana ce e chemata la ordin. In momentul ala s-a inchis, s-a topit", a declarat Tudose, potrivit Adevarul.ro.