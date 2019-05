Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, il acuza pe Radu Herjeu, membru al Consiliului National al Audiovizualului (CNA) de servilism fata de PSD, dupa ce a spus, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis a mintit cand a sustinut ca Liviu Dragnea a dat "ordin" primarilor sa ignore referendumul din 26 mai.



"Servilism de partid sau Radu Herjeu e totuna.

CNA-ul, cainele de paza al PSD-ului in spatiul audiovizualului, a cedat in fata adevarului spus verde-n fata de catre Presedintele Romaniei si anume acela ca aceasta institutie a statului, la comanda lui Dragnea, boicoteaza consultarea directa a cetatenilor pe tema justitiei, neemitand nicio decizie privind reflectarea in audiovizual a campaniei pentru referendum si luand si decizia de a nu recomanda televiziunilor sa difuzeze spotul audio-video realizat de catre Administratia Prezidentiala.

De aceasta data, membrii pesedisti din CNA s-au facut auziti prin vocea lui Radu Herjeu, un veritabil politruc, instalat in functie de partidul lui Dragnea pentru a-i sanctiona aspru pe toti cei care indraznesc sa atace partidul de guvernamant si pe de alta parte, pus sa mangaie cu decizii si avertismente blande televiziunile de casa ale PSD care se sterg pe picioare cu Legea audiovizualului, scazand astfel, pe zi ce trece, calitatea acestui serviciu public. Un serviciu public trebuie sa fie in slujba cetateanului, sa aiba ca prioritate interesul public si sa asigure corectitudinea informarii si in niciun caz nu trebuie sa fie ticsit cu oameni ca Radu Herjeu pentru care slugarnicia este un mod de viata. Va spun sincer, ca asa obedienta oarba fata de Dragnea ca la membrii pesedisti din CNA, eu nu am vazut nici macar la domnii Codrin Stefanescu, Eugen Nicolicea sau Petre Daea.

Stirbu: Marioneta PSD - CNA

Este revoltator cum membrii pesedisti CNA isi bat joc de aceasta forma de democratie directa. Cu ocazia acestui referendum, romanilor le-a fost in mod evident restrictionat accesul la informare. Incerc sa gasesc totusi o explicatie pentru comportamentul d-lui Herjeu deoarece mi se pare de-a dreptul lamentabil sa sari la gatul Presedintelui Romaniei din postura de marioneta de partid.

Dar probabil ca aici e cheia! Marioneta PSD a reactionat in urmatorul context: avand in vedere bezna in care a tinut Dragnea cetatenii Romaniei cu privie la referendum, in tot acest timp, acesta a fost de-a dreptul socat la aflarea vestii ca tocmai d-na Dancila s-a luminat si va vota pentru referendumul pe justitie, din data de 26 mai, aceasta declarandu-se pe deasupra si un sustinator infocat al statului de drept.

Unde este, domnule Radu Herjeu, cinstea si corectitudinea fata de poporul roman din banii caruia esti platit? Ai venit la CNA sa instaurezi interesul lui Dragnea mai presus de interesul public? Asta e parola PSD?!", a scris Gigel Stirbu pe Facebook.