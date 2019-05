Deputatul PSD Eugen Nicolicea sustine ca referendumul este folosit ca o arma, iar intrebarile incalca Constitutia.



"Referendumul nu este arma presedintelui, nu este arma cuiva. Dansul doreste sa afle parerea poporului. Daca doriti sa aflati parerea cuiva, ii sugerati anumite chestiuni? Sunt cateva greseli ale presedintelui si, pornind de la premisa gresita ca referendumul este impotriva PSD, se trage concluzia gresita ca doamna Viorica Dancila este impotriva PSD. Este un truism, toata lumea respecta statul de drept, independenta justitiei, nimic in referendum nu se refera la asta, nu e impotriva cuiva care respecta aceste valori constitutionale. In partid nu s-a luat o decizie, nu exista vreun semnal (legat de boicot - n.r.). In general este o atitudine de ignorare a solicitarilor presedintelui, tinand de greselile facute. Este folosit ca o arma, a pus intrebari pe care le-a uitat ulterior si care incalca Constitutia (...) Eu personal nu vreau sa legitimez aceste incalcari ale Constitutiei.

Restructurarile nu se fac pentru a rezolva un conflict juridic de natura constitutionala, se face atunci cand chiar restructurezi ceva, nu are legatura cu remanierea (...) Lumea a inteles ca asta e o smecherie ca sa eviti refuzul nejustificat al lui Iohannis" a precizat Eugen Nicolicea, potrivit Antena3.ro.