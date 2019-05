Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca "sub nicio forma" PSD nu va initia si nu va vota suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.



Liderul PSD a fost intrebat, miercuri seara, la Romania Tv, daca va anunta suspendarea presedintelui Klaus Iohannis.

"Eu nu am auzit prostia asta. Dar de ce sa-l mai suspendam pe Iohannis, ca in cateva luni il dam jos de la Cotroceni si s-a inchis subiectul. Eu va spun ca Iohannis va pleca. Iohannis nu va mai fi presedinte in urmatorul mandat, Romania va scapa de omul asta.

Sub nicio forma PSD-ul nu va initia si nu va vota suspendarea lui Iohannis. Ceea ce a facut Rares Bogdan in seara asta arata disperarea lor. Ei vor sa anunte lucrul asta, vezi Doamne, sa mai creeze o emotie negativa pentru duminica. Sa vina lumea la vot sa-l apere pe Iohannis. Nu-i facem nimic, il lasam acolo sa se umple de ridicol total pana la alegerile prezidentiale", a spus Liviu Dragnea, potrivit News.ro.