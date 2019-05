Rares Bogdan a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal.



"Am fost foarte bine primiti, si la Bucova, si la Otelu Rosu, si la Caransebes si la Resita. In momentul acesta, cand intram pe linie dreapta pentru alegerile europarlamentare si pentru referendum, situatia devine din ce in ce mai evidenta ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal. Deja avem trei sondaje de opinie, ultimul aparut in urma cu putin timp si este foarte clar ca nimeni nu se poate bate cu PSD, astazi, decat PNL (...). Singura batalie care se poate da este pana duminica la ora 21,00, pe mobilizarea alegatorilor, a activului, care in acest moment este evident ca nu va fi sub 37%, dar exista posibilitatea de a depasi 40% foarte, foarte usor. In aceste sondaje insa nu este inclusa si diaspora, pentru care a crescut numarul de sectii de votare", a declarat Rares Bogdan, potrivit Stiripesurse.ro.

Rares Bogdan, despre referendum

"Este un referendum esential pentru drumul Romaniei si pentru ce isi doresc romanii, dar un referendum de care se tem foarte tare atat cei din PSD, cat si cei din ALDE. Pot sa spun ca se pare ca si altii se tem, avand in vedere ca nu sunt foarte interesati de acesta. Cert este ca romanii sunt interesati si PNL sta in spatele presedintelui Romaniei. Spotul de promovare a referendumului, care este unul strict de informare in ceea ce priveste continutul celor doua intrebari, a fost blocat, interzis de CNA, printr-o majoritate de opt voturi, date de PSD, ALDE si UDMR. Acea majoritate toxica din CNA, pe care o cunosc mai bine decat oricine, pentru ca i-am cazut victima timp de trei ani, alaturi de colegii mei, a ajuns sa inchida gura presedintelui Romaniei si sa opreasca informarea publica in ceea ce priveste referendumul", a afirmat Rares Bogdan.