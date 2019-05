Victor Ponta spune ca, in cazul in care Liviu Dragnea va castiga si alegerile europarlamentare, romanii ar trebui sa se pregateasca pentru ce este mai rau.



"Nu este doar o secventa cu huiduielile Vioricai Dancila si a PSD-istilor. Este un fenomen. Le-am spus fostilor mei colegi inca de anul trecut ca toata ura impotriva lui Dragnea se va revarsa asupra PSD, apoi asupra tuturor celor din PSD. Ii tot intreb de ce il tin acolo. Ce a ajuns PSD? Un om care anunta ca vrea sa candideze la prezidentiale si nu poate iesi pe strada fara jandarmi, dar vrea sa fie presedinte al Romaniei.

Este o atmosfera! Eu nu o apreciez pe doamna Dancila ca prim-ministru, dar ca om o respect. Am vazut ca azi a fost facuta in toate felurile si niciun lider PSD nu a intervenit. Nu stiu unde a disparut PSD-ul si cand a aparut atmosfera asta de bagat capul in pamant si mergem mai departe.

Sfidarea, imaginea asta ca nu ascultam pe nimeni, oricine este contra este dat afara, oricine zice ceva contra este automat mincinos. Toti traim intr-o realitate si ei ne spun ca situatia este alta. Dupa chestia de la Topoloveni, cand oamenii au fost bagati in duba, s-a ajuns prea departe. Daca duminica asta nu schimbam directia pregatiti-va pentru ce este mai rau. Ce institutii au ramas neocupate? BNR, Consiliul Concurentei, Curtea Constitutionala etc. Le va ocupa pe toate si va face tot ce poate", a spus Victor Ponta la Digi 24, citat de Stiripesurse.ro.