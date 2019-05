Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in cazul retragerii sprijinului politic de catre PSD pentru Viorica Dancila, el nu va mai numi un premier de la acest partid.



"Pot sa va spun, chit ca acum nu vorbim despre asta, PSD nu va primi inca o nominalizare de la mine", a spus Iohannis, intrebat daca ar fi dispus sa mai numeasca un premier de la PSD in cazul in care acest partid ii va retrage sprijinul politic Vioricai Dancila.

Seful statului a precizat ca si in cazul in care nu se va schimba actuala majoritate va avea aceeasi pozitie in cazul unui premier de la PSD.

El s-a declarat convins ca rezultatele alegerilor europarlamentare si ale referendumului vor genera schimbari in spatiul politic romanesc, scrie Agerpres.

In opinia presedintelui, rezultatele alegerilor nu vor influenta sentinta in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care este implicat Liviu Dragnea.

"Eu cred ca Justitia in Romania este independenta si isi face treaba indiferent de ce se voteaza sau nu se voteaza. Eu am toata increderea ca se va vedea in definitiv independenta Justitiei noastre si intr-o speta de mare profil politic", a afirmat Iohannis.