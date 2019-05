Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca PSD a incearca si institutional "sa boicoteze referendumul", seful statului sustinand ca Liviu Dragnea "a dat ordin la CNA" sa ignore referendumul din 26 mai.



"PSD incearca si institutional sa boicoteze acest referendum, a dat Dragnea ordin la CNA sa ignore referendumul. Referendumul e un scrutin care se tine impreuna cu europarlamentarele, dar este altceva. CNA, prima data in istoria postdecembrista, a refuzat sa acorde timpi de antena pentru publicitatea referendumului. Ba mai mult, nici nu au vrut sa ia in discutie chestiunea! Si cand le-am trimis o solicitare, cu un videoclip realizat de Administratia Prezidentiala, in care eu ii incurajez pe romani sa participe la referendum, atat, nu le sugerez raspunsul, a spus ca acest clip este reclama electorala si sa merg eu sa ma descurc cu partidele. Auziti ce obraznicie din partea CNA! Este jalnic!", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.

Potrivit sefului statului, PSD incearca "sa boicoteze" votul la referendum, scrie Agerpres.

"Pe 26 mai se voteaza la referendum si PSD-ului ii este frica! PSD-ului ii este frica de acest vot la referendum si face PSD-ul ce stie sa faca PSD-ul. Incearca sa boicoteze acest vot la referendum. Vedem cu totii cum activisti, oameni din conducerea PSD, umbla peste tot in tara, pe la judete, pe la primarii, pe la conferinte de presa sa explice oamenilor cum ca acest referendum n-ar fi important, ca n-ar trebui participat, ba chiar se vede ca umbla pe la judete si pe la primarii ca pesedistii de acolo sa-i convinga pe oameni nici sa nu voteze la referendum. Este jalnica aceasta incercare", a spus presedintele Iohannis.

El i-a indemnat pe romani sa participe la vot duminica.

"Romanii nu trebuie sa se teama! Romanii nu trebuie sa se teama sa mearga la vot, sa voteze la referendum si la europarlamentare. Si daca vor romanii sa stie de ce vor fi feriti daca voteaza, sa se uite ce s-a intamplat in campanie in tara. La Topoloveni, simplii demonstranti, oameni care nu sunt de acord cu Dragnea, si-i inteleg foarte bine, au fost pur si simplu arestati pe loc, dusi la Politie. Targoviste, oras frumos, cetate de scaun, a fost inchis orasul fiindca pesedistii au vrut in liniste sa-si faca campania electorala. Dreptul la vot este un drept castigat de romani in Decembrie '89 prin sacrificiul suprem. Si va spun romani, nu irositi dreptul la vot, mergeti, votati, nu va poate lua nimeni acest drept. Nu va temeti, fiindca dreptul la vot este al vostru si pe 26 mai puterea este la voi. Mergeti si decideti, nu lasati pe altii, nu lasati PSD-ul sa decida in locul vostru. Pe 26 mai, la vot!", a transmis Klaus Iohannis.

Seful statului crede ca referendumul din 26 mai va fi validat.