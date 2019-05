Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a adresat, miercuri, un apel catre romani sa mearga la vot duminica, el subliniind ca "situatia din Romania se schimba doar la vot".





"Avem ocazia din nou unica sa vorbim in cunostinta de cauza despre viitorul nostru in Europa. Daca nu intelegem ca aceasta oportunitate este pe langa un drept, si o obligatie morala fata de copiii nostri, inseamna ca nu mai avem dreptul sa ne plangem cum este starea in Romania. Situatia din Romania se schimba doar la vot. Fiecare roman trebuie sa inteleaga ca la vot isi poate exprima punctul de vedere. S-ar putea sa fie si cald afara. Sunt bune si picnicurile, sunt buni si micii, e buna si berea uneori, dar trebuie sa plecam de la premiza ca cel mai bun trebuie sa ne fie viitorul. Nu dureaza mult. Nu cred ca e o problema daca fiecare dintre noi isi asuma o ora din viata lui pentru a vota o data la patru sau cinci ani. Trebuie sa spunem 'da, pentru Europa', sa spunem 'da, pentru democratie', 'da, pentru impartialitatea si egalitatea justitiei', trebuie sa spunem "da, pentru Romania", a declarat primarul Mihai Chirica

De asemenea, primarul Chirica a criticat posibilitatea ca liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, sa isi anunte candidatura in alegerile prezidentiale, dupa votul de la europarlamentare, scrie Agerpres.

"Ce poate sa mai faca dupa dezastrul pe care l-a facut decat sa mai candideze la Presedintia Romaniei? Cred ca unii oameni au depasit nivelul de normalitate al inteligentei si ratiunii si nu inteleg faptul ca atunci cand toata lumea te fluiera indiferent unde te duci, la tine in Alexandria, in orice coltisor al Romaniei, arata ca lumea nu te vrea, nu te iubeste. (...) Este o minciuna sfruntata ca oamenii s-au dus dupa el ca sa-l huiduie. Oameni cu copiii de mana au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a-si manifesta dezaprobarea aparitiei la miting a domnului Dragnea. Toate lucrurile au o masura, iar cine nu intelege ca masura este limita ratiunii, probabil ca va avea de-a face cu consecintele timpului care isi vor spune cuvantul", a raspuns jurnalistilor primarul Mihai Chirica la intrebarea daca el crede ca presedintele PSD Liviu Dragnea va anunta duminica seara candidatura sa la prezidentialele din toamna.