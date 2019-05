Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, care este membru al UNPR, a declarat, miercuri, ca formatiunile de stanga din Romania au nevoie sa intre intr-o noua etapa dupa alegerile europarlamentare, el adaugand ca PRO Romania si UNPR ar trebui sa se stinga ca entitati politice si sa se reaseze in cadrul PSD.



"Nu va ascund faptul ca mi-as dori, dupa ce se stinge tumultul acestor alegeri (...) sa vad o etapa noua in care intra stanga romaneasca reprezentata de PSD, printr-o modernizare si deschidere a PSD intr-un mod pe care nici macar cei mai ferventi opozanti nu si-l imagineaza. Dar imi doresc, de asemenea, sa vad ca se aseaza in limitele moralitatii si oameni care provin din aceeasi radacina. care s-au alimentat si hranit si au crescut din aceasta radacina a PSD. Si ma refer la PRO Romania, UNPR, care consider eu ca dupa aceste alegeri ar trebui sa se stinga ca entitati politice, cvasi-politice si sa le vina mintea la cap, si bunul simt, undeva in suflet, sa isi reaseze pozitia in PSD!", a declarat Catalin Chereches, intr-o conferinta de presa in care s-a reafirmat parteneriatul politic dintre PSD Maramures si Coalitia pentru Baia Mare, vehiculul politic care l-a ajutat pe acesta sa fie reales in alegerile locale din 2016.

Acesta a subliniat ca Victor Ponta si Ioan Rus ar trebui recuperati in noua constructie a stangii.

"In primul rand este mesajul meu pentru UNPR, dar este mesajul meu si pentru cei din PRO Romania, incepand cu Victor Ponta si terminand cu domnul Ioan Rus. Din punctul meu de vedere, mai mult Victor Ponta, foarte putin domnul Rus, n-ar fi existat in mentalul colectiv fara prezenta lor in PSD si sansele pe care le-ar fi acordat membrii simpli, increderea pe care le-au acordat-o, nu intotdeauna incredere care a fost rasplatita de catre acestia. Consider ca ar fi o bucurie pentru mine sa particip la o reconstructie, modernizare, deschidere a PSD in aceasta logica", a spus Catalin Chereches.

Primarul municipiului Baia Mare a mai afirmat ca din societatea civila i-ar vedea integrati in noua stanga politica pe Tudor Chirila si Dragos Bucurenci, scrie Agerpres.

"Intr-o alta logica a societatii civile, pentru ca stanga este ca si zona politica principalul partener al societatii civile, iar derapajele USR si PLUS sunt de fapt niste embrioni care au ca si pornire tot idei politice si concepte politice care pot fi asimilate stangii, si consider ca si aici lucrurile se vor reaseza, si oameni care astazi militeaza in aceea zona pentru ca e singura zona care le da posibilitatea sa vorbeasca, sa se manifeste intr-un anumit fel, sa se poata regasi si la PSD (...) Si aici ma refer la Tudor Chirila ! Ma refer la Dragos Bucurenci ! Ma refer la oameni care sunt de stanga, cu sentimente de stanga, dar se manifesta intr-o alta zona. Cred ca e pacat in primul rand pentru sanatatea democratiei romane. Asa mi-as dori eu stanga romaneasca si consider ca asa va fi!", a declarat Catalin Chereches.

La conferinta de presa au participat si presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, deputatul Calin Matei, senatorul Liviu Marian Pop si presedintele PNTCD Maramures, Doru Dancus.