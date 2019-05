Serban Nicolae a anuntat, miercuri, ca nu va vota la referendumul convocat de Klaus Iohannis pentru ca nu vrea sa fie "complice la fals si uz de fals".



"26 MAI 2019

1. Voi merge la sectia de votare si, la intrare, voi da actul de identitate, pentru validarea dreptului de vot.

2. Voi lua doar buletinul de vot pentru Parlamentul European si voi semna pentru prezenta in lista corespunzatoare.

3. Voi refuza buletinele de vot pentru falsul referendum si ma voi asigura ca in listele de prezenta, in dreptul numelui meu, in casuta corespunzatoare semnaturii este trasa o linie.

4. Voi vota pentru Parlamentul European si voi parasi sectia de votare.

Subliniez!

Pe 26 mai, voi refuza buletinele de vot pentru falsul referendum si ma voi asigura ca in casutele corespunzatoare semnaturii mele se trage o linie! Nu sunt complice la fals si uz de fals! Domnule Iohannis, domnule Ciolos si diversi altii, putini si penibili, nu insistati cu aceasta inselaciune. Eu nu sunt de acord ca pot fi gratiati criminalii, pedofilii, violatorii, talharii, hotii, tradatorii, traficantii de persoane sau de droguri! Pe 26 mai 2019 nu e niciun referendum. Doar o mare batjocura, pe bani publici! Mai mult de 320.000 de euro...", a scris Serban Nicolae pe Facebook.