Autoritatea Electorala Permanenta a facut miercuri o simulare a procesului de votare la alegerile europarlamentare si la referendumul national care se vor desfasura in data de 26 mai, context in care au fost prezentati pasii pe care alegatorii trebuie sa ii urmeze atunci cand se vor prezenta la urne.





Duminica, alegatorii vor primi trei buletine de vot - unul pentru alegerile europarlamentare si doua pentru referendum.

Introducerea unui buletin de vot in alta urna decat cea destinata nu atrage nulitatea acestuia.

La sosirea in sectia de votare, alegatorul va prezenta actul de identitate sau documentul de identitate, dupa caz, operatorului de calculator al biroului electoral al sectiei de votare. Operatorul de calculator va scana actul de identitate sau va introduce in Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot (SIMPV) - tableta - datele personale ale alegatorului in cazul in care nu se poate folosi scanarea, pentru a verifica daca cetateanul isi poate exercita dreptul de vot.

Daca tableta nu semnaleaza niciun impediment la exercitarea dreptului de vot sau nu indica necesitatea dirijarii alegatorului la o alta sectie de votare, va aduce la cunostinta alegatorului faptul ca tableta inregistreaza prezenta la vot, separat pentru fiecare scrutin in parte, si ca acesta poate opta pentru a-si exercita dreptul de vot atat la alegerile europarlamentare, cat si pentru referendumul national sau doar pentru unul dintre aceste scrutine.

Operatorul de calculator al biroului electoral al sectiei de votare va inregistra in tableta optiunea alegatorului de a vota numai pentru un singur tip de scrutin sau pentru ambele scrutine, asa cum a fost comunicata de catre acesta; operatorul de calculator al biroului electoral al sectiei de votare aduce la cunostinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare atat mesajele furnizate de tableta, cat si optiunile alegatorului, astfel incat alegatorul sa primeasca buletinele de vot conform optiunii exprimate si inscrise in tableta; alegatorul care doreste sa isi exercite dreptul de vot la referendumul national va primi in mod obligatoriu ambele buletine de vot corespunzatoare celor doua intrebari de la referendum, neavand posibilitatea de a opta pentru una sau alta din intrebari.

De asemenea, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de acesta va indica alegatorului sa semneze in rubrica dedicata semnaturii in lista electorala permanenta corespunzatoare sau, dupa caz, pe lista electorala suplimentara corespunzatoare.

Alegatorii comunitari, inscrisi in listele electorale speciale, nu pot vota pentru referendumul national din data de 26 mai.

In cazul in care alegatorul opteaza pentru participarea la un singur tip de scrutin, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau membrul desemnat de catre acesta va bara, in prezenta alegatorului, cu o linie orizontala, rubrica destinata semnaturii din lista electorala permanenta, aferenta tipului de scrutin pentru care nu a optat. In cazul in care alegatorul este dintre cei care trebuie inscrisi in lista electorala suplimentara, acesta va fi inscris doar in lista suplimentara corespunzatoare tipului de scrutin pentru care a optat, scrie Agerpres.

Urnele de vot vor fi inscriptionate separat pentru alegerile europarlamentare, intrebarea nr. 1 si intrebarea nr. 2 din cadrul referendumului national.

In sectiile de votare din tara se utilizeaza o singura urna speciala pentru persoanele netransportabile. In aceasta vor fi introduse atat buletinul de vot de la alegerile pentru Parlamentul European, cat si buletinele de vot de la referendum, urmand a fi separate dupa deschiderea urnelor.

In cazul in care tableta semnaleaza faptul ca alegatorul care s-a prezentat la vot figureaza deja inscris in SIMPV, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va lua urmatoarele masuri: informeaza alegatorul ca SIMPV a semnalat ca s-a mai prezentat la vot la acelasi scrutin; aduce la cunostinta alegatorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora fapta unei persoane care voteaza de doua sau mai multe ori constituie infractiunea de frauda la vot care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi; in sectiile de votare din tara, in cazul in care alegatorul staruie in solicitarea de a-si exercita dreptul de vot, chiar si dupa ce i s-au facut precizarile de la lit. a) si b), presedintele biroului electoral al sectiei de votare va apela, folosind telefonul care i-a fost pus la dispozitie de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, serviciul 112 si va solicita sa i se faca legatura cu sectia de votare cu numarul si din judetul sau, dupa caz, statul aratate in mesaj.

Alegatorii care au optat pentru a-si exercita dreptul de vot, in data de 26 mai, la un singur scrutin si carora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant sau, dupa caz, stampila cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului vor mai putea sa isi exercite dreptul de vot, pentru scrutinul la care nu au optat initial, in data de 26 mai, pana la ora 21,00, ora inchiderii sectiilor de votare.

Daca cetateanul se afla in localitatea de domiciliu, el va vota la aceeasi sectie de votare, caz in care va semna pe lista electorala permanenta corespunzatoare scrutinului pentru care nu a optat initial, pe locul de semnatura barat anterior, presedintele urmand a scrie in dreptul acestuia mentiunea "revenire", sa semneze si sa aplice stampila de control a sectiei de votare.

In cazul in care alegatorul nu se afla in localitatea de domiciliu, acesta va fi inscris in lista electorala suplimentara corespunzatoare scrutinului pentru care initial nu a optat, de la sectia de votare unde se prezinta.

Alegatorilor le este interzis sa paraseasca localul sectiei de votare cu buletine de vot.

Cererile pentru urna speciala, indiferent daca sunt numai pentru alegerile europarlamentare sau pentru referendumul national, se fac in preziua votarii, intre orele 18,00 si 20,00.

Echipa care se deplaseaza cu urna speciala va lua buletine de vot, atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum, corespunzatoare cererilor aprobate (cate un buletin de vot pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, referendumul national - intrebarea 1 si referendumul national - intrebarea 2, pentru fiecare cerere aprobata, astfel incat alegatorul sa isi poata manifesta optiunea de a vota pentru unul sau ambele scrutine).

In cazul in care alegatorul a optat sa voteze pentru un singur scrutin, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va mentiona in formular si tipul de scrutin la care acesta voteaza, prin inscrierea mentiunii "alegeri" sau "referendum", dupa caz.