Premierul Viorica Dancila a spus ca duminica va vota atat pentru alegerile europarlamentare cat si pentru referendumul cerut de presedintele Klaus Iohannis.



"Voi vota si pentru referendum. Asa cum am spus de fiecare data, sunt un sustinator al statului de drept, al independentei justitiei, dar si al drepturilor cetatenilor, pentru ca si acest lucru trebuie sa il avem in vedere de fiecare data si intre toate trebuie sa existe un echilibru", a afirmat premierul, potrivit Realitatea.net.

Viorica Dancila a mai spus si ca nu se teme ca va fi schimbata din functie.

"Nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe o functie stii ca va veni si ziua in care pleci, dar in momentul in care pleci, trebuie sa ai certitudinea ca ai facut ceea ce trebuie. Este normal ca partidul sa monitorizeze ceea ce face Guvernul pentru ca suntem un guvern politic. Avem sustinerea partidului, a presedintelui, si este normal sa fim monitorizati", a declarat Viorica Dancila.