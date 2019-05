Deputatul USR Iulian Bulai sustine ca PSD santajeaza profesorii in campanie.



"PSD santajeaza profesorii in campanie!

Am primit din mai multe surse un set de formulare pe care directorii de scoli din Neamt le-au primit de la ISJ ca sa le imparta profesorilor. Intr-unul dintre ele, oamenii sunt intrebati ce parere au despre PSD – dupa ce-si dau numele, prenumele si sectia de vot.

Intr-altul, trebuie sa spuna daca sunt membri sau simpatizanti PSD. Si la ce sectie de votare sunt arondati. Ca sa fie identificati pana la ultimul detaliu.

Care-i spilul? Simplu: acum se decid normele profesorilor pentru anul scolar urmator. Si toata lumea stie ca se decid in functie de ce declari in formular.

In niciun sondaj de pe planeta asta nu esti chemat sa-ti dai datele personale cand ti se cere parerea despre un partid. Mai putin in scolile romanesti – in care, legal, nu se face politica.

Doar PCR-ul lui Dej si Ceausescu mai facea verificari de partid in scoli, doar PCR mai premia profesori in functie de apartenenta de partid.

PS: Aceleasi formulare le-au primit si angajatii unor centre de ingrijire a batranilor. Pentru ca PSD tinteste cele mai importante si cele mai precare categorii de angajati publici – cei de care depind copiii si parintii sau bunicii nostri.

Si de aceea voi face o plangere penala celor care s-au dedat la astfel de gesturi de santaj si politizare", a scris Iulian Bulai pe Facebook.