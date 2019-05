Andrei Caramitru, membru USR, expune intr-o postare pe Facebook planul l;iderului PSD de a da foc Romaniei, sustinand ca "putem sa il oprin daca votam masiv".



"Planul lui Dragnea de a da foc Romaniei. Putem sa il oprim doar daca votam masiv.

Planul nebunului din Teleorman devine clar. Stie ca tara e impotriva lui si ca, probabil, va fi condamnat luni. Are insa de partea lui mafia, interlopii si MAI-ul. Care este planul, pe puncte?

1. incearca blocarea votului la referendum prin presiune pe oamenii dependenti de PSD/ALDE. Cine va lua buletinele pentru referendum (deci nu boicoteaza) este inscris in foile din sectie. Angajatii de la stat si cei dependenti de PSD de la sate vor fi sub o presiune maxima sa boicoteze

2. Singurul sondaj de la 21:00 Duminica va fi dat de oamenii lui de casa, Pieleanu si Buble. Care vor anunta probabil, fara nici o baza, esecul referendumului si un scor mare pentru PSD

3. Imediat dupa, Dragnea isi anunta victoria si candidatura pentru Cotroceni

4. Pana dimineata, partidele de opozitie vor veni cu numaratoarea corecta, insa Dragnea va spune ca statul paralel a fraudat alegerile si ca vrea sa il aresteze ca sa nu ajunga Presedinte

5. Daca rezultatele nu ii convin dar sunt la limita, le va contesta si e posibil ca AEP/CCR sa ii dea dreptate (la fel cum s-a intamplat in Istanbul, in Chisinau sau ieri cu initiativa cetateneasca Oameni Noi la CCR). Daca lumea protesteaza masiv - Jandarmeria va interveni dur sa opreasca orice miscare de strada (nu degeaba le-au marit bugetul de armament de 3 ori in 2019)

6. Daca va fi condamnat luni, va scoate zeci de mii de “suporteri” si interlopi sa il protejeze, sa nu fie arestat (MAI este controlat de Carmen Dan - care va tergiversa ordinul de arest). Ne va spune ca e o lovitura de stat prin care se incearca scoaterea lui din cursa pentru Prezidentiale. Tara va fi in flacari

7. Daca judecatorii cedeaza psihic si nu il condamna luni, va acuza pe toata lumea oricum de lovitura de stat, de tradare etc - si - prin presiune si amenintari directe - isi va consolida si mai mult puterea si isi va lansa campania spre Prezidentiale, din postura de victima.

Cum putem opri nebunia asta? Doar prin vot. Daca spre 3-4pm Duminica prezenta la vot va fi foarte mare (merge spre peste 50%) - nimeni nu va mai respecta planul de mai sus, sondajul lui Pieleanu va fi corect si toti din jurul lui Dragnea vor disparea pana seara. Probabil va fi lasat singur sa anunte niste nebunii pe care nu le va mai crede nimeni, in timp ce zeci de mii de oameni se vor bucura de rezultat in Piata Victoriei.

Depinde doar de noi - trebuie ACUM sa incepeti sa va sunati prietenii, colegii, familia, vecinii si sa va asigurati ca vor veni la vot Duminica. Este o zi istorica - sau reusim sau cadem in bezna", a scris Caramitru pe Facebook.