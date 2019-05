Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca anuntul lui Liviu Dragnea privind candidatura la prezidentiale este doar un mod prin care el spera sa ii "sperie pe judecatori".



"In 2016, noi am spus in campanie, PSD-ALDE, ca venim si facem o lege clara, unde sunt abuzuri, se indeparteaza, unde cineva chiar e vinovat, se duce la inchisoare. Nu s-a intamplat nimic. Totdeauna, domnul Dragnea a spus ca o rezolva el cumva, ca amana, ca desfiinteaza completul. Cum a ajuns sa stea cu sabia deasupra capului pana luni si ce i-a dat prin cap ca daca duminica se anunta ca va fi candidat... Sansele lui, duminica seara, sa devina presedinte, sunt zero, dar nu-l intereseaza asta, ca PSD iar isi ia bataie la prezidentiale. El zice ca-i sperie pe judecatori si il mai amana. Si PSD ce castiga din chestia asta? Ce face, o da jos si pe Dancila? Adica chiar dai foc ca Nero la toata Roma?", a spus Victor Ponta, la la B1 Tv, citat de Stiripesurse.ro.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca "dupa alegeri, chiar duminica seara" va face un anunt cu privire la o eventuala candidatura a sa la prezidentiale.