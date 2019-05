Intr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook, Aristotel Cancescu, fost senator al Romaniei si fost presedinte al Consiliului Judetean Brasov scrie ca ar fi cazul ca presedintele Romaniei sa-si dea demisia.



"Acum 20 de ani, pe cand eram senator, sustineam ca avem nevoie de legi prin care sa scoatem politicul din justitie. Am ajuns azi, dupa 30 de ani de la Revolutie, sa ne straduim sa scoatem justitia din politic.

Daca nu erau in politica oameni ca tine si ca Traian Basescu, sigur s-ar fi reusit acest lucru.

Klaus,

Ai ajuns presedinte datorita unor oameni ca mine, Turcanu, Adomnitei, Stavarache, Bagiu, Scripcaru, Florea, Ciprian Dobre, Dobre, Uioreanu, Molot, Frunzaverde si multi altii, oameni care, la ora actuala sunt “penali”.

Ar fi normal, Klaus, ca fiind promovat in aceasta functie de niste "penali", sa iti dai demisia.

PNL-ul a fost masacrat in doua randuri. Mai intai a fost Traian Basescu, care dupa ruptura Aliantei DA, a decimat de mai multe ori partidul nostru. A urmat tandemul Ponta-Maior, care a finalizat putinul care mai ramasese. La ora actuala 70% dintre primarii si viceprimarii PNL au dosare penale sau sunt in urmarire penala.

Tu ce ai facut, Klaus, pentru ei? Le promiti ca daca mai castigi un mandat ii bagi pe toti la puscarie! Un procuror dement le-a facut aproape la toti primarii din judetul Brasov, dosare penale, in mod obsesiv. Acesti primari trebuie sa fie prosti sa te mai sprijine, pe tine si PNL-ul!

Brasovean fiind, am fost prieten cu Ludovic Orban, dar in partid nu l-am sprijinit niciodata, pentru ca e arivist si nu are aptitudini manageriale. Abia a scapat de un dosar penal si acum vrea o “justitie dreapta”. Daca era condamnat ,asa cum au patit alti colegi de Parlament si ai domniei sale, mai era, oare, Justitia dreapta?

Te-ai opus la legea codului administrativ, la legea codurilor penale, a incompatibilitatilor, desi cateva sute de alesi localiai PNL si-au pierdut mandatele. Tu ai scapat.Ei, nu. Si tu crezi, Klaus, ca acesti oameni te vor mai ajuta?

Te vor mai vota?

Klaus,

De cinci ani sunt macinat intr-un mizerabil proces penal pentru drumuri din judetul Brasov, cu toate ca in Brasov executam aceste drumuri la preturi mult mai mici decat le faceai tu la Sibiu.

Ca primar ai fost ajutat de toate guvernarile de pana in 2014. Eu, nu. M-am descurcat cu reursele mele proprii si brasovenii m-au votat de sase ori.

Tu, in schimb, dupa ce te-ai vazut cu sacii in caruta, te-ai apucat sa-i improsti cu noroi pe toti.

Sunt convins ca aroganta si lipsa ta de caracter le vei plati in acest an.

Fac un apel la fostii mei colegi din administratiile locale ale PNL- ului sa schimbe aceasta echipa din varful partidului si sa faca in Romania o justitie dreapta, impreuna cu celelalte forte politice.

Nu pentru a-i acoperi pe corupti, ci pentru a nu mai permite in viitor sa se intample asemenea abuzuri", a scris Aristotel Cancescu pe Facebook.