Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat un apel prin care cere electoratului sa boicoteze referendumul de pe 26 mai.



"Comisia Europeana si Comisia de la Venetia, atat de des invocate, au spus ca nu este corect sa se organizeze o alta manifetare electorala in ziua alegerilor pentru Parlamentul European. Ati vazut cumva vreun oficial european, pe domnul Timmermans sau pe Junker, sa spuna un singur cuvant despre acest referendum? Eu profit de ocazie sa ma adresez electoraului din Romania sa-i cer sa boicoteze acest referendum pentru ca el nu este un instrument de masurare a popularitatii pesedintelui. Trebuie sa mergem la alegerile pentru PE sa dam o optiune pentru cei care pot sa reprezinte cat mai bine Romania.

Miza este mai mare, se incearca obtinerea unei mai mari participari la vot prin organizarea referendumului. Presedintele incearca sa-si favorizeze partidul, crezand ca, daca va fi o rata mai mare de participare, va obtine un scor mai mare, in speranta – asa cum am vazut in ultima vreme – ca rezultatul alegerilor, presupus unul defavorabil pentru coalitia la guvernare si favorabil pentru PNL, sa creeze premiza unei rasturnari a Guvernului si eventual aducerea unei formule de guvernare cum a mai fost in 2016 cu rezultatele catastrofale pe care le cunoastem, dar care sa-i paveze drumul actualului presedinte pentru castigarea alegerilor de la toamna", a declarat, marti seara, la Antena 3, Calin Popescu Tariceanu, citat de Stiripesurse.ro.