Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a respins, marti, cererea de adoptare a unei recomandari catre televiziuni de difuzare a spotului audio-video realizat de Administratia Prezidentiala referitor la referendumul din 26 mai in regim de anunt de interes public.



Cererea Administratiei Prezidentiale a fost respinsa intrucat nu a intrunit voturile necesare (minimum sase) . Astfel, pentru difuzarea spotului in regim de anunt public la televiziuni au votat trei membri ai CNA. Pentru transmiterea in regim de anunt de interes public la SRR si SRTV s-au inregistrat cinci voturi favorabile.

Presedintele propus al CNA, Monica Gubernat, a sustinut ca spotul este "100% electoral" si nu poate fi considerat mesaj de interes public, scrie Ziare.com.

Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui, a spus ca acest spot are rolul de a prezenta ce se intampla la referendumul din 26 mai.

"Dorim sa informam cetateanul si sa sporim gradul de constientizare a cetatenilor in legatura cu importanta referendumului national. Solicitam CNA sa adopte cu celeritate o recomandare de difuzare a acestui spot audio-video realizat de Administratia Prezidentiala. (...) Va fi vorba despre un regim de anunt de interes public catre televiziunile nationale si locale. (...)

In cazul in care CNA considera ca recomandarea nu poate fi remisa catre posturile comerciale, solicitam CNA sa adopte recomandarea de difuzare a spotului audio-video realizat de Administratia Prezidentiala pentru prezentarea referendumului in regim de anunt de interes public de catre SRTV si SRR.

Prezenta presedintelui Romaniei in acest spot e una justificata, nu exista niciun interes electoral la mijloc. Nu e candidat presedintele Romaniei la nimic in acest referendum", a spus Madalina Dobrovolschi.