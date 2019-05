Lizeta Haralambie, avocatul lui Radu Mazare, a declarat ca fostul primar al Constantei s-a apucat de citit la penitenciarul Rahova.



„Este OK, nu a reactionat in niciun fel, se astepta (sa fie arestat, n.r.). (Starea lui, n.r.) e foarte buna. Este sanatos. Ramane in carantina 21 de zile. Nu am stat sa discutam de regrete. Am fost sa discutam juridic ce urmeaza. Astazi (marti, n.r.) o sa il duca la instanta si cam atat. S-a odihnit, a dormit, citeste. Citeste ce carti prinde. Citeste foarte mult, istorie, geografie, politic. S-a apucat de citit. Nu s-a plans de absolut nimic. A fost aseara singur in camera. Astazi (marti, n.r.) i-au mai intrat doi colegi si este OK”, a declarat avocatul lui Radu Mazare, Lizeta Haralambie, potrivit Mediafax.

Aparatorul a mai subliniat ca fostul primar al Constantei i-a dictat un comunicat care va fi transmis presei dupa ce va fi redactat.

Fostul primar al Constantei Radu Mazare, extradat din Madagascar pentru a-si ispasi pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare in Romania dosarul retrocedarilor, a fost escortat cu Politia pana la Penitenciarul Rahova.

El a fost adus cu un avion de linie Tarom, aeronava avand escala la Paris. Mazare a fost plecat in Madagascar mai bine de un an, iar acolo a facut demersuri, potrivit avocatilor sai, pentru a obtine azil.