Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca indemnizatia speciala pentru parlamentari nu trebuie sa mai existe.





"Stiu ca nu o sa le convina colegilor mei parlamentari, dar le spun ca nu se moare din asta, sunt acele indemnizatii speciale pentru parlamentari, eu am renuntat la ea, mi-am dat demisia cu o zi inainte de a se incheie mandatul ca sa nu pot sa beneficiez. Am marit pensiile, se vor mari in continuare, dar aceasta problema a indemnizatiilor speciale pentru pensionarii din Parlament ramane o problema sensibila si trebuie sa abordam cu curaj si frontal.

Cred ca aceasta indemnizatie speciala pentru parlamentari nu trebuie sa mai existe. Niciunul dintre cei care sunt parlamentari acuma nu au pus conditia inainte de a fi pusi pe lista ca vor acea indemnizatie speciala. Eu cred ca trebuie sa o eliminam si putem sa o eliminam. Si dupa alegeri o sa discutam mai multe", a afirmat Liviu Dragnea, citat de News.ro.