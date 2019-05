Prim-ministrul Viorica Dancila sustine ca urmeaza sa se investeasca in zona Moldovei atat in infrastructura, cat si sanatate subliniind ca Guvernul va veni cu solutii pliate pe realitatile existente, pentru ca oamenii s-au saturat de promisiuni.



"In 2019, ne propunem sa investim foarte mult in infrastructura si in sanatate, spitale. Am luat in analiza fiecare proiect, cautam solutii, de aceea am introdus si parteneriatul public-privat, cautam solutii prin fonduri europene, buget de stat, parteneriat public-privat. Ne intereseaza foarte mult pe zona Moldovei, pentru ca vrem sa avem o coeziune la nivel national, adica toate judetele, toate regiunile tarii sa beneficieze de aceste proiecte. Dupa ce o sa am o discutie aplicata cu ministrul Transporturilor si cu seful de la CNAIR am sa va dau datele exacte (...)

Nu vreau sa discutam despre anumite lucruri daca nu avem certitudinea daca se vor realiza. Oamenii nu mai vor promisiuni, nu mai vor lucruri care sa-i dezamageasca.

Membrii guvernului, in ultima perioada, au vorbit mai mult despre ceea ce am realizat, ceea ce facem in perioada imediat urmatoare si nu promisiuni, pentru ca oamenii s-au saturat de promisiuni, sa le promiti ca se fac peste 10 ani, peste 15 ani, si-au pierdut rabdarea pe buna dreptate. Dupa cum puteti vedea, membrii cabinetului sunt in toata tara, tocmai pentru a putea vedea stadiul lucrarilor, sa vedem care sunt obstacolele si, acolo unde lucrurile nu merg bine, reziliem contractele respective, pentru ca fiecare trebuie sa se incadreze in termenele stabilite pentru a putea vorbi despre dezvoltare", a declarat Dancila, citata de dcnews.ro.