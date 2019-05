Presedintele Pro Romania Victor Ponta sustine ca l-a auzit in repetate randuri pe liderul PSD rugandu-se de fostii sefi ai SRI sa il ajute cu "dosarul".



"MINCIUNA si fariseismul trebuie sa aiba un sfarsit / oricat minti la televizor si in discursuri delirante adevarul iese la suprafata / trebuie doar sa deschidem ochii oamenilor care inca sunt tinuti in bezna manipularii! Asta voi face in continuare si eu si colegii mei din ProRomania!

1. Radu Mazare a fost adus in Romania de catre autoritatile Guvernului PSD - Dragnea ; in ziua de 20 Mai (acoperind stirile despre procesul lui Dragnea - da, sigur, coincidenta) / pesedistii care il cunosc pe Liviu Dragnea sunt deja obisnuiti cu metoda 'eu nu stiu, altii au decis...'.

2. L-am auzit de mai multe ori pe Liviu Dragnea rugandu-se de fostii sefi ai SRI sa il ajute cu 'dosarul'; nu l-am auzit niciodata sa se planga de dosarele altor lideri pesedisti, chiar dimpotriva; in Decembrie 2013 cand a taiat porcul la Vila SRI si in Septembrie 2014 cand ii mangaia ghipsul Codrutei Kovesi la ziua lui Coldea tocmai le spunea lui Radu Mazare, Nicusor Constantinescu si multor primari si parlamentari pesedisti cum ii apara el de 'abuzuri'! Ia zi Liviu - cine este 'securistul'?

3. In toamna lui 2015 noul sef al PSD facea poteca la Cotroceni si ii promitea lui Klaus Iohannis ca imi retrage sprijinul politic de la Guvern / in Noiembrie 2015 a cerut tuturor parlamentarilor PSD sa voteze Guvernul 'Ciolos' ca sa isi tina el Prefectul de Teleorman (Carmen Dan) si oamenii din ministere! Ia zi Liviu - Cine este 'tradatorul' dintre noi? Cine este ajutorul lui Iohannis si al lui Ciolos?

4. In campania din 2016 pe Programul de Guvernare erau pozele cu Ponta si Firea/ si promisiunea publica era ca adoptam legi care sa indrepte toate abuzurile/ ia zi Liviu cine ne-a dat pe toti afara din PSD pentru ca nu am vrut sa dam legi doar pentru tine si sa aprobam hotiile cu Fondul Suveran ?

Ma bucur ca am construit ProRomania- oameni mai putini dar curati si profesionisti! Regret faptul ca in consucerea PSD au ramas tradatorii social democratiei si promotorii merodelor securiste si militienesti!", a scris Victor Ponta pe Facebook.