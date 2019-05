Ministrul Muncii, Marius Budai, dezminte informatiile lansate in spatiul public de catre presedintele Iohannis si seful PNL, Ludovic Orban, referitoare la faptul ca Guvernul nu mai are bani pentru pensii.



Ministrul Muncii s-a aflat luni la Sibiu, unde a avut intalniri cu pensionarii din judet si cu asociatiile cadrelor militare in rezerva si retragere si a demonstrat ca sunt bani la buget pentru plata tuturor pensiilor si salariilor.

In plus, in acest an fondul de pensii inregistreza deja un excedent. Astfel, de la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie se va majora de la 1100 de lei la 1265 de lei, iar anul viitor, la 1775 de lei, respectandu-se astfel punct din programul de guvernare care prevede dublarea valorii punctului de pensie fata de 2016.

De asemenea, ministrul Muncii a anuntat ca studentii vor beneficia si in viitor de gratuitate la transportul feroviar, informeaza Antena3.ro.