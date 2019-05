Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj participantilor la evenimentul "Innovation Labs 2019 - Demo Day", in care a atras atentia Guvernului sa nu "sacrifice viitorul economic" al Romaniei si a facut apel la tineri sa se implice in viata politica.



"Romania are toate atuurile pentru a deveni un hub de inovare regional. Prin circa 6% din PIB, sectorul digital autohton este un motor important al performantelor economice si al inovarii, recunoscut, ca atare, si in afara granitelor tarii. Produsele digitale romanesti sunt competitive in Europa si in Statele Unite ale Americii. Companiile IT din Romania au inregistrat cresteri puternice in ultima decada. Start-up-urile s-au dublat, iar activitatea in domeniu acumuleaza cresteri anuale consistente. Toate acestea ne bucura, dar trebuie valorificate la scara nationala. Insa, pentru ca acest lucru sa se intample, mediul de afaceri trebuie sa beneficieze de predictibilitate si incredere. Din pacate, mediul de afaceri romanesc a primit din partea Guvernului masuri hazardate si intempestive, fara consultare si fara o minima fundamentare, mesaje adverse pentru investitorii straini si lipsa de respect pentru antreprenoriatul romanesc", a explicat Iohannis, in mesajul prezentat de consilierul prezidential Cosmin Marinescu, la evenimentul care a avut loc la Bucuresti, potrivit Agerpres.

Potrivit sefului statului, digitalizarea scazuta a economiei si a administratiei publice arata ca lucrurile trebuie schimbate rapid. "Guvernul nu a facut nimic in aceasta privinta, desi suntem pe ultimul loc in Europa, inclusiv ca decalaj de acces la lumea digitala intre mediul urban si cel rural. Atrag atentia Guvernului, in mod raspicat, sa nu sacrifice viitorul nostru economic vanzand oamenilor doar iluzii statistice, care se vor dovedi desarte in anii urmatori, asa cum Romania a simtit deja anularea cresterii economice, in anii de criza", a subliniat Iohannis.

El a adaugat ca la capitolul competente digitale sunt foarte multe de facut. "Nu putem imbunatati situatia fara ca sistemul de invatamant sa integreze eficient educatia digitala si educatia antreprenoriala. Universitatile noastre trebuie sa devina inovative si antreprenoriale, dedicate provocarilor viitorului. Exista companii romanesti cu inalta competitivitate pe piata externa si este esential sa sprijinim intreprinzatorii care dezvolta companii si produse de varf, care pot sa faca salturi valorice in segmentul de profil. Merita sa indraznim sa visam si la 'unicorni', avand deja exemplul unei povesti de succes, pe ai carei autori ii felicit! Sunt pe deplin convins ca e-government este o solutie de interactiune eficienta a cetatenilor cu autoritatile statului, de stimulare a dezvoltarii economiei digitale, dar si de reducere a birocratiei si a coruptiei, care impiedica Romania sa se dezvolte sanatos. Ii cunoastem pe cei care nu lupta, cu adevarat, cu birocratia si coruptia. Acestia nu isi doresc dezvoltare sanatoasa pentru Romania, ei doar cauta sa perpetueze o economie de clan, bazata pe favoruri si pervertirea legilor in folos personal. Insa viitorul Romaniei, ca tara democratica si euroatlantica, trebuie sa arate altfel, trebuie sa inspire incredere si speranta in sansa noastra!", a evidentiat presedintele Iohannis.

Iohannis: Tinerii pot contribui la schimbarea in bine a Romaniei, prin implicarea in dezbaterea publica de idei si solutii

"Fie ca ne referim la economie, societate sau stat de drept, este important sa aveti un cuvant de spus in ceea ce decid alesii dumneavoastra. De aceea, trebuie sa va implicati. Stiu ca va pasa de viitorul Romaniei si va asigur ca va voi fi alaturi! Cu aceasta ocazie, doresc sa va lansez si o provocare, o tema de reflectie, daca vreti, sau chiar un parteneriat: democratia in era digitala si modul in care evolueaza raporturile dintre stat si cetatean. Ma refer aici la aspecte esentiale precum exercitarea dreptului de vot, protejarea integritatii proceselor electorale in fata populismului si a amenintarilor cibernetice, dar si la solutii de eficientizare a implicarii cetatenilor si a expertilor in fundamentarea politicilor publice", a transmis Iohannis.

Potrivit sefului statului, "cultura valorilor in societate, respectul pentru lege, libertatea economica si politica sunt aspecte vitale pentru evolutia in bine a tarii noastre".

In opinia sa, revolutia digitala este o oportunitate imensa. "Nu ne putem permite, in Romania si in Uniunea Europeana, sa ramanem in urma in competitia globala. (...) Am convingerea ca promovarea tinerilor intreprinzatori si a solutiilor inovative, in special cele care privesc economia digitala, reprezinta cheia competitivitatii economiei noastre", a subliniat presedintele.