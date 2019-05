Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca dosarul deschis la Parchetul Militar impotriva jandarmilor care au ridicat protestatarii anti-PSD de la mitingul de la Topoloveni este un semn de normalitate.



"Ciomagarii" lui Dragnea vor raspunde in fata legii pentru agresiunile nejustificate impotriva romanilor care protesteaza pasnic contra PSD.

Dosarul deschis de Parchetul Militar dupa ce jandarmii au bagat in dube protestatarii pasnici de la Topoloveni de saptamana trecuta este un semn de normalitate. Lipsirea de libertate, fara temei, a acelor oameni care isi exprimau opinia de o maniera nonviolenta nu difera cu nimic de represiunea Jandarmeriei de la protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. Slava Domnului, Romania inca mai respira si nu a ajuns dictatura militara pe care ne-o pregatesc Liviu Dragnea si Carmen Dan.

Sefii Jandarmeriei si cei care pun in aplicare aceste ordine ilegale ar trebui sa se gandeasca bine daca vor sa fie idiotii utili ai PSD – ALDE si daca merita sa plateasca scump cu propria libertate doar pentru ca urechile lui Dragnea nu vor sa fie deranjate auzind ceea ce gandesc romanii despre el.

Avand in vedere acest dosar penal din oficiu, se intareste necesitatea demisiilor ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei. Mai ales ca, din postura in care se afla, pot influenta ancheta.

De principiu, nu cred ca Justitia trebuie sa rezolve problemele politice cu care se confrunta tara. Asta trebuie facuta de romani la vot pe 26 mai. Cred insa ca toate aceste abuzuri grosolane nu pot ramane nepedepsite, pentru ca asta ar insemna ca suntem deja in dictatura.

Fac un apel catre romanii care s-au saturat de PSD sa mearga la urne pe 26 mai, sa voteze PMP, pozitia 8 pe buletine, si DA la cele doua intrebari de la referendum. Daca Dragnea si clica lui vor fi indepartati de la Putere, atunci abuzuri grave precum cele de la Topoloveni nu se vor mai putea intampla", a scris Eugen Tomac pe facebook.