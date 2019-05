Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.



In ceea ce priveste referendumul, Kelemen a indemnat comunitatea maghiara sa mearga la vot si sa se pronunte cu "Da" la ambele intrebari. Potrivit acestuia, UE se afla in fata unor schimbari importante, in ceea ce priveste competitia economica globala, securitatea interna si problemele generate de scaderea demografica. "Uniunea Europeana se afla in fata unei schimbari majore. (...) Urmeaza schimbari importante pentru ca aceasta competitie globala aduce provocari importante. Niciun stat european nu va reusi singur, nici macar statele puternice, intr-o competitie globala cu SUA, China, India, cu Rusia", a spus Kelemen. In contextul provocarilor viitoare, liderul UDMR a mentionat importanta apararii granitelor externe ale UE de terorism, traficul de droguri sau de traficul cu arme. "Daca granitele externe nu sunt aparate, atunci tot ceea ce inseamna libertatile cele mai importante in interiorul spatiului european vor suferi, fiindca Spatiul Schengen functioneaza pana cand granitele externe sunt in siguranta, pana cand sunt aparate. De aceea, eu cred ca prima provocare pentru UE este o provocare de securitate si o cooperare, din acest punct de vedere, mai stransa, intre statele membre, fiindca in interiorul continentului - daca vrem sa pastram spatiul liber pentru persoane, pentru marfuri, pentru servicii - trebuie sa simtim fiecare om, fiecare familie, fiecare natiune, ca suntem in siguranta cand e vorba de terorism, de trafic de arme, de trafic de droguri si asa mai departe", a apreciat Kelemen Hunor. In opinia sa, a treia provocare importanta a UE se refera la chestiunile demografice, Kelemen mentionand ca este nevoie de politici publice de sustinere a familiilor si de creare de noi locuri de munca pentru tineri. "Toate statele membre UE au probleme din acest punct de vedere si daca vom continua asa cum in acest moment se contureaza, atunci, peste cativa ani, si vorbesc doar de Romania, sistemele de redistribuire nu pot fi sustinute. In 2030, Romania va avea o populatie de 16 milioane de locuitori, cu 4 milioane de oameni activi. Acest lucru inseamna ca nici sanatatea, nici serviciile sociale, nici sistemul de pensii nu poate fi sustinut. De aceea, trebuie sa gandim niste politici publice de sustinere a familiilor, de infiintare a locurilor de munca pentru a pastra generatiile care cresc, care vin din urma, si pentru acest lucru avem nevoie de politici comunitare, nu numai politici nationale, inclusiv sustinerea de la bugetul UE", a completat Kelemen. Presedintele UDMR s-a aflat luni, in judetul Hunedoara, pentru a-l sustine in campania electorala pe candidatul Uniunii la Parlamentul European, Iuliu Winkler, actual europarlamentar.

